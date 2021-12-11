Украина получит от США десятки миллионов долларов на укрепление границ с Россией

Вашингтон выделит 20 миллионов долларов на новый совместный проект посольства США в Киеве и пограничной службы Украины по укреплению ее границ с Россией и Белоруссией. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что проект предусматривает предоставление украинским пограничникам беспилотников, спецтранспорта, экипировки, оборудования для видеомониторинга, связи и других средств.

Ранее сообщалось, что США отложили отправку военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов, несмотря на активные призывы украинских властей и некоторых американских парламентариев. Партия оружия и военной техники задерживается из-за того, что в Вашингтоне хотят дать больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности в регионе и разрядки, а также сохранить определенный рычаг воздействия в случае «вторжения России».