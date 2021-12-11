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Американец уволил 900 сотрудников по видеозвонку и ушел в отпуск

Глава Better.com Гарг ушел в отпуск после критики за увольнение 900 человек по видеозвонку

Фото: Pixabay

Американец Вишал Гарг, глава компании Better.com, не выдержал критики в свой адрес после увольнения сотрудников и взял недельный отпуск, сообщает TJ.

По информации издания, совет директоров разослал сотрудникам письма о том, что Гарг ушел в отпуск после событий, которые случились за последнюю неделю. Компания также сообщила, что наняла третью сторону для оценки рабочей культуры и ее улучшения.

1 декабря 2021 года основатель и гендиректор стартапа по оформлению ипотеки Better.com уволил 900 человек одним видеозвонком. В конце речи Гарг поблагодарил работников, пожелал им удачи и отключил видео. Гарга раскритиковали пользователи сети. Сообщается, что он не впервые попадает в подобный скандал, а за его плечами есть несколько судебных процессов.

Ранее в таиландской провинции Накхонпатхом сотрудница склада, на котором хранилось моторное масло, устроила поджог, который привел к взрыву здания. Она объяснила свой поступок тем, что невероятно устала от придирок начальника.

Марина Совина
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