Устроившие драку в переходе в центре Москвы задержаны

В Москве сотрудники полиции задержали участков конфликта в подземном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержаны трое уроженцев Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения.

Конфликт в подземном переходе произошел 5 декабря. На опубликованных в сети кадрах видно, что двое приезжих нападают на прохожего и начинают избивать его ногами. Он обороняется, а люди вокруг пытаются разнять дерущихся.