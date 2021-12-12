Диетолог рассказала о вредных для пожилых людей продуктах

Диетолог Марият Мухина сообщила, что пожилые люди склонны к инсулинорезистентности, набору веса и диабету, поэтому хлеб, каши, крупы и зерновые могут им навредить из-за высокого гликемического индекса. Ее слова приводят «Народные Новости».

По словам специалиста, хлеб и кашу пожилому человеку можно есть без вреда для здоровья только при идеальном весе и хороших показателях углеводного обмена и инсулинорезистентности.

Диетолог посоветовала пенсионерам добавить в свой рацион творог, мясо и яйца. Она объяснила, что эти продукты представляют собой наиболее правильный баланс жиров, белков и углеводов. Также для поддержания здоровья пожилым людям следует потреблять в пищу субпродукты.

«У пожилых людей ухудшена регенерация различных тканей. Блюда из конкретных продуктов каждый день для пяти основных органов — мозга, печени, лёгких, почек и сердца, нужно съедать каждый день», — отметила Мухина.

Ранее диетолог Елена Соломатина отметила, что новогодние салаты желательно не хранить, а если и хранить, то делать это с осторожностью, так как это хорошая среда для размножения бактерий.

Заправленные салаты в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.