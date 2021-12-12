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Госсекретарь США оценил возможность Украины и Грузии вступить в НАТО

Госсекретарь США Блинкен подтвердил, что Украина и Грузия смогут вступить в НАТО

Фото: Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, оценивая в интервью телеканалу NBC возможность Украины и Грузии вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО), в очередной раз подтвердил, что обе страны смогут попасть в альянс в том случае, если будут соответствовать заявленным для этого требованиям.

«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», — отметил госсекретарь.

Кроме того он напомнил о том, что с момента своего появления НАТО дает понять, что ее двери будут открыты для всех европейских стран, которые ставят своей целью стать частью альянса и отвечают всем нужным для этого критериям.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что западные страны перебрасывают на Украину боевиков под видом инструкторов. Также она добавила, что страну накачивают вооружениями.

Марина Совина
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