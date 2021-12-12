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Принцесса-школьница полетала на истребителе F-16

Несовершеннолетняя принцесса Норвегии Ингрид Александра полетала на истребителе F-16
Ингрид Александра

Ингрид Александра. Фото: Pontus Lundahl / Globallookpress.com

Принцесса Норвегии Ингрид Александра (Ingrid Alexandra) совершила полет на истребителе F-16 во время посещения авиационной базы Royal Norwegian Air Force в Буде, пишет Royal Central.

17-летняя школьница по приглашению военных побывала в месте дислокации авиационной эскадрильи. Во время своего визита несовершеннолетняя девушка узнала о текущих миссиях военно-воздушных сил страны, в том числе частей быстрого реагирования. Затем на заднем сиденье истребителя F-16 она полетала над северными территориями государства. Самолет вылетел из Буде в сторону города Бардуфосс, коммуны Эвенес и Лофотенских островов, а затем вернулся на базу.

Как отметили в Минобороны, Норвегия готовится к 2025 году полностью списать свои F-16 и заменить их на истребители пятого поколения F-35.

Ранее принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от использования титула в коммерческих целях. После обсуждения с семьей она пришла к выводу, что будет использовать его только во время исполнения королевских обязанностей.

Алия Шарафутдинова
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