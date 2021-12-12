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Россия предложила проект для борьбы с пробуждающимися в вечной мерзлоте вирусами

Посол РФ Корчунов: инициирован проект для борьбы с вирусами, оживающими в вечной мерзлоте

Фото: Pixabay

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что Россия предложила проект для борьбы с вирусами и бактериями, пробуждающимися из-за таяния вечной мерзлоты. Его слова приводит РИА Новости.

«Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность"», — указал дипломат.

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Корчунов отметил, что проект направлен на минимизацию рисков деградации вечной мерзлоты и появления инфекционных заболеваний, которые могут вызывать возбудители, пробуждающиеся во время этого процесса.

Посол подчеркнул, что следует заниматься предупреждением на ранних сроках и быть готовыми к своевременному отражению возможной опасности.

Ранее российский ученый Сергей Давыдов предупреждал, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Он заявил, что более десяти процентов территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет, и рассказал о том, что в ней могут таиться древние вирусы, причем как безвредные для человека, так и крайне опасные.

Марина Совина
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