Россия предложила проект для борьбы с пробуждающимися в вечной мерзлоте вирусами

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов в эфире телеканала «Звезда» рассказал, что Россия предложила проект для борьбы с вирусами и бактериями, пробуждающимися из-за таяния вечной мерзлоты. Его слова приводит РИА Новости.

«Имеется риск оживления старых вирусов и бактерий, которые просыпаются, которые оживляются. В этой связи Российская Федерация инициировала в рамках Арктического Совета проект "биобезопасность"», — указал дипломат.

Корчунов отметил, что проект направлен на минимизацию рисков деградации вечной мерзлоты и появления инфекционных заболеваний, которые могут вызывать возбудители, пробуждающиеся во время этого процесса.

Посол подчеркнул, что следует заниматься предупреждением на ранних сроках и быть готовыми к своевременному отражению возможной опасности.

Ранее российский ученый Сергей Давыдов предупреждал, что таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к появлению частей древних экосистем на поверхности, в том числе и вирусов. Он заявил, что более десяти процентов территории России — это вечная мерзлота, которая не таяла миллионы лет, и рассказал о том, что в ней могут таиться древние вирусы, причем как безвредные для человека, так и крайне опасные.

