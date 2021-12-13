Девушка решила приобрести жилье и получила неожиданное требование от бойфренда

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила приобрести жилье и получила неожиданное требование от бойфренда. Девушка потратила на покупку недвижимости свои сбережения, однако парень попросил вписать его имя в документы на собственность.

По словам героини истории, она состоит в отношения с молодым человеком около четырех лет, два года из которых они снимали квартиру и жили вместе. Она рассказала, что недавно устроилась на работу с хорошей зарплатой, что позволило ей купить собственный дом. Она отметила, что дела ее парня идут не так хорошо: за четыре года он восемь раз поменял место работы и всегда получал невысокую зарплату.

«У меня достаточно сбережений для первоначального взноса и покрытия всех расходов на закрытие кредита, но у моего парня нет никаких накоплений, он живет от зарплаты до зарплаты», — поделилась рассказчица. По ее словам, они совместно оплачивали съемное жилье. Помимо этого, девушка покупала продукты и оплачивала дополнительные расходы на квартиру. «Меня полностью устраивает тот факт, что я беру больше расходов, так как зарабатываю больше, чем он», — отметила она.

«Мы договорились разделить ипотеку пополам, и я буду платить за страхование воды, электричества и дома», — рассказала автор поста и отметила, что ежемесячный платеж по ипотеке меньше, чем арендная плата за их текущее жилье. «Я сказала ему, что хотела бы быть единственным собственником дома, так как мы покупаем его на мои сбережения, и мы не женаты и не планируем жениться в ближайшее время», — объяснила героиня истории.

По словам девушки, ее парень расстроился из-за того, что не может быть вторым официальным владельцем их дома. «Я объяснила ему, что это наш общий дом, но юридически он будет только мой, потому что я не хочу ставить на кон 400 тысяч долларов», — рассказала она.

В ответ бойфренд потребовал освободить его от обязанности платить за жилье, которое принадлежит его девушке. «Я не согласна, это было бы похоже на оплату аренды в любом другом месте, и если мы поженимся, мы изменим соглашение», — заключила героиня истории.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора. По их мнению, если она все же впишет его в документы на собственность, это будет очень глупым шагом и огромным риском для нее, и это подтвердит любой адвокат. Многие также отметили, что девушка не должна юридически связывать себя с человеком, с которым она не состоит в браке и даже не помолвлена.