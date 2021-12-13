В Белоруссии впервые за 25 лет сменится глава ЦИК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидию Ермошину. Об этом сообщает БЕЛТА.

Причины отставки не называются.

Глава ЦИК сменится впервые за 25 лет. Комиссию возглавит Игорь Карпенко. Кроме того, Лукашенко назначил пять новых членов ЦИК.

Отставка Ермошиной произошла в преддверии конституционного референдума, который ожидается в феврале 2022 года.

Лидия Ермошина бессменно возглавляла ЦИК Белоруссии с 1996 года. Белорусская оппозиция и международные организации считают, что в республике постоянно фальсифицируются результаты выборов и референдумов, а их процедура нарушается.