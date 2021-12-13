Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии впервые за 25 лет сменится глава ЦИК

Президент Белоруссии Лукашенко отправил в отставку главу ЦИК Ермошину

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидию Ермошину. Об этом сообщает БЕЛТА.

Причины отставки не называются.

Глава ЦИК сменится впервые за 25 лет. Комиссию возглавит Игорь Карпенко. Кроме того, Лукашенко назначил пять новых членов ЦИК.

Отставка Ермошиной произошла в преддверии конституционного референдума, который ожидается в феврале 2022 года.

Лидия Ермошина бессменно возглавляла ЦИК Белоруссии с 1996 года. Белорусская оппозиция и международные организации считают, что в республике постоянно фальсифицируются результаты выборов и референдумов, а их процедура нарушается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера
Суд вернул основателю сети клиник «Омикрон» его иск к ВОЗ
Зеленский заставил Кабмин уволить провинившегося замминистра
Опубликован список пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре
Пожаловавшиеся на песню блогера Хованского россияне ранее служили в МВД
Власти рассказали о сроке испытания российских вакцин против омикрон-штамма
Раскрыта связь размера зарплаты с длиной отпуска
Ка-226Т с российскими двигателями испытают в 2023 году
Устроивший взрыв в подмосковном монастыре болел раком
Биолог рассказал о неизбежности эпидемии омикрона в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter