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Российского воспитателя обвинили в жестоком избиении младенца

В Челябинске воспитательницу обвинили в избиении двухмесячного сына

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Челябинске воспитательницу детского сада обвинили в жестоком избиении двухмесячного сына. Об инциденте пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

9 декабря в детскую больницу был доставлен двухмесячный ребенок с сотрясением головного мозга, ушибами и кровоизлиянием в мозг. Следователи выяснили, что травмы младенцу нанесла его мать, которая до декрета работала воспитателем в детском саду.

По информации издания, россиянка объяснила избиение ребенка послеродовой депрессией. Возбуждено уголовное дело. Женщину задержали, однако суд отпустил обвиняемую под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Симферополе няня избила ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), после чего он умер. Тело семилетнего мальчика нашли в частном доме. Медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы. В СК России рассказали, что няня мальчика задержана.

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Анна Филипенко
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