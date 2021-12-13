В Нигерии уничтожат около одного миллиона доз вакцин от COVID-19

Власти Нигерии приняли решение уничтожить около одного миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщил глава Национального агентства развития первичной медико-санитарной помощи страны Фейсал Шуаиб, пишет Reuters.

Такое решение принято в связи с тем, что у препаратов истек срок годности. Как отметил на прошлой неделе министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханире, у некоторых доз вакцин от коронавируса, пожертвованных западными странами, оставшийся срок годности составляет всего несколько недель. Из-за нехватки препаратов Нигерия приняла их в попытке быстро привить граждан и обеспечить определенный уровень защиты населения.

Однако президентский комитет принял решение не принимать больше вакцины с коротким сроком действия, отметил Шуаиб. Он добавил, что точная дата уничтожения одного миллиона доз согласовывается с правительством.

На данный момент в этой самой густонаселенной стране Африки с населением более 200 миллионов человек полностью вакцинировано менее четырех процентов взрослых граждан.

В июне стало известно, что американский производитель вакцины против коронавируса Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить 60 миллионов доз препарата.