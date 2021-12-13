Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

IT-компании решили удалять домены с пиратским контентом из выдачи поисковика

«Яндекс»: разрабатывается механизм для удаления доменов с пиратским контентом из выдачи

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

IT-компании решили удалять домены с пиратским контентом из выдачи поисковика, соответствующий механизм будет разработан в рамках дополнений к антипиратскому меморандуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В компании отметили, что в настоящее время самым важным является принятие внесенного в Госдуму законопроекта, основанного на положениях указанного документа.

«Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи», — пояснили в «Яндексе».

В компании выразили надежду, что это позволит создать новые механизмы для борьбы с пиратством и внедрить их в законодательство, что приведет к росту популярности официальных ресурсов.

Ранее в Общественной палате России прошел круглый стол на тему законодательного регулирования онлайн-кинотеатров. По мнению участников обсуждения, наиболее актуальными вопросами являются борьба с деструктивным контентом среди детей, повышение прозрачности рекомендательных алгоритмов онлайн-сервисов и борьба с пиратством.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме
Военные заявили о невозможности США перехватить российские ядерные ракеты
Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19
Американист назвал разыгрывающих в США украинскую карту лоббистов
Назван способ легче переносить холода
IT-компании решили удалять домены с пиратским контентом из выдачи поисковика
Американист обозначил «срок действия» Украины для США
Мошенники атаковали россиян голосовыми помощниками
Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве
В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter