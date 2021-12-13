IT-компании решили удалять домены с пиратским контентом из выдачи поисковика, соответствующий механизм будет разработан в рамках дополнений к антипиратскому меморандуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

В компании отметили, что в настоящее время самым важным является принятие внесенного в Госдуму законопроекта, основанного на положениях указанного документа.

«Следующим шагом будет дополнение меморандума согласованным отраслью механизмом удаления доменов-рецидивистов из поисковой выдачи», — пояснили в «Яндексе».

В компании выразили надежду, что это позволит создать новые механизмы для борьбы с пиратством и внедрить их в законодательство, что приведет к росту популярности официальных ресурсов.

Ранее в Общественной палате России прошел круглый стол на тему законодательного регулирования онлайн-кинотеатров. По мнению участников обсуждения, наиболее актуальными вопросами являются борьба с деструктивным контентом среди детей, повышение прозрачности рекомендательных алгоритмов онлайн-сервисов и борьба с пиратством.

