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Политолог предсказал судьбу славянского единства на постсоветском пространстве

Политолог Ливен: идея «славянского ядра» будет оставаться актуальной

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Идея славянского ядра на постсоветском пространстве не исчезнет и будет оставаться актуальной. Такую судьбу в интервью «Ленте.ру» ей предсказал эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен.

«Идея славянского ядра никуда не денется, но куда она приведет в будущем, никто не знает», — подчеркнул политолог.

Он напомнил об обширных исторических и личных связях народов России, Белоруссии и Украины. По его словам, эти связи настолько крепки, что их невозможно уничтожить и идея славянского единства не исчезнет. Также он отнес к этому пространству Казахстан, где существует крупная русскоязычная прослойка населения, а часть элиты русскоговорящая.

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8 декабря

Ранее Ливен заявил, что процесс распада СССР и дезинтеграции на постсоветском пространстве еще не закончен и будет продолжаться. По его словам, процесс распада любых империй — это всегда длительный процесс, который сопровождается конфликтами и хаосом. Вместе с тем в роспуске Советского Союза самым удивительным он назвал то, насколько тот был мирным.

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Алевтина Запольская
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