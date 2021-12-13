В Турции арестовали троих оппозиционных YouTube-блогеров

Правоохранительные органы Турции арестовали троих оппозиционных YouTube-блогеров, которые брали уличные интервью у граждан и спрашивали их мнение о политической ситуации в стране. Об этом сообщает Oda TV.

По информации издания, расследование начали в отношении каналов Kendin Muhabir, Sade Vatandaş и İlave TV. Авторы каналов опрашивали жителей на улицах. Некоторые из респондентов поддерживали действующую власть, другие были настроены критически.

Причины ареста блогеров момент не уточняются. Отмечается, что задержание произвели сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями. У одного из задержанных предварительно провели обыск и конфисковали компьютер и другие средства связи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что социальные сети, которые изначально считались «символами свободы», со временем превратились в одну из основных угроз для демократии. По его словам, власти страны намерены защищать граждан от лжи в сети, при этом не нарушая права на получение «точной и беспристрастной» информации.