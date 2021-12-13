Зеленского обвинили в «женской» подаче себя

Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот никак не может налюбоваться на себя в качестве главы государства, а в соцсетях он подает себя откровенно по-женски.

«Зеленский с какого-то перепуга однажды утром, после шквала хейта и критики, опубликовал у себя пост в Instagram со своим любимым жестом "Кернеса", где он в спортзале, с апелляцией к простым вещам, мол, он простой парень, спортом занимается. Он написал: "Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует". Даже мои подружки, которые ничем, кроме Instagram не занимаются, себе такие подписи не позволяют. Чисто женская подача себя в соцсетях. Ему все завидуют? Он так и не налюбовался собой в качестве президента?», — заявила Крюкова.

Ранее политический консультант Владимир Грановский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится сделать то, чего не испугался глава США Джо Байден — встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Зеленский не уверен в себе, а также в реакции украинцев на подобные переговоры