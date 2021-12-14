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Омикрон-штамм коронавируса обнаружили еще в одной стране

В Минздраве Алжира сообщили о первом случае заражения омикрон-штаммом

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Министерство здравоохранения Алжира сообщило о первом зарегистрированном в стране случае заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен у иностранца, прибывшего в аэропорт столицы Алжир 10 декабря, его ПЦР-тест оказался положительным», — рассказали в ведомстве.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

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Марина Совина
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