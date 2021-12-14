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Европол изъял миллионы поддельных средств для борьбы с коронавирусом

Европол конфисковал три миллиона поддельных масок и лекарств для борьбы с COVID-19

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Европейское полицейское агентство (Европол) совместно с правоохранительными органами ряда стран конфисковало поддельные медицинские изделия, допинговые препараты и медикаменты на сумму 63 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Так, в рамках операции Shield II («Щит II»), направленной на борьбу с оборотом контрафактных медицинских препаратов, правоохранители изъяли около трех миллионов поддельных средств для борьбы с коронавирусом. Отмечается, что операция проводилась с апреля по октябрь 2021-го, в ней были задействованы более 20 стран.

«Правоохранительные органы пресекли несколько попыток мошенничества, целями которых были национальные органы, в рамках которых предлагались лекарства и медицинские изделия, такие как маски и дезинфицирующие средства», — рассказали в Европоле. Представители агентства задержали 544 подозреваемых в правонарушениях и заблокировали более двухсот сайтов.

В начале ноября Евросоюз выразил надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами, в том числе европейского образца. В представительстве объединения напомнили, что фальсификация документов запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.

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Екатерина Андреева
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