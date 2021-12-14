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В Доминикане задумали ужесточить правила въезда для россиян

Доминикана ужесточит правила въезда для иностранцев с 1 января 2022 года

Фото: Unsplash

Власти Доминиканы задумались об ужесточении правил въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 января 2022 года. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

По информации туроператора «Пегас», с 2022 года срок действия загранпаспорта для въезда в республику должен составлять минимум шесть месяцев с даты окончания поездки.

«До 31 декабря этого года включительно допускается въезд иностранных граждан на территорию Доминиканской Республики с целью туризма с паспортом, действительным на весь срок их пребывания и на момент выезда из нее», — добавили в компании.

Ранее в декабре были названы самые бюджетные направления для поездок к морю на Новый год. Так, топ самых бюджетных стран возглавили Египет и Турция. По мнению экспертов, ОАЭ, Доминикана и Куба также являются выгодными курортами для отдыха на январские праздники.

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Валентина Процкова
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