Лидер Гонконга Кэрри Лэм получила письмо с лезвиями

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм получила письмо с угрозами, которое было доставлено в здание правительства. В конверте находились лезвия бритвы. Об этом сообщает South China Morning Post.

В правительстве заявили, что лезвия, использующиеся в безопасных бритвах, обнаружили во время обычной проверки почты. Источник в правоохранительных органах рассказал, об угрожающем тоне политического послания, которое прислали лидеру Гонконга.

«Если незаконные средства используются с целью оказать влияние на исполнение служебных обязанностей должностным лицом, независимо от того, связано ли это с исполнительным директором или другими государственными служащими, правительство Гонконга отнесется к этому делу серьезно», — заявили в администрации.

Это не первый случай, когда чиновники и политики Гонконга получают сообщения с угрозами. Так, в ноябре ряд судей и минимум два кандидата на выборах в законодательный совет получили угрожающие послания с тухлым мясом внутри конвертов.

Все письма были присланы с Тайваня. Ответственность за угрозы на себя взял администратор Telegram-канала под ником «Хор Фун Хэй», который утверждал, что находится в изгнании на самоуправляемом острове.

Послания получили четыре судьи, которые вынесли обвинительные приговоры протестующим, участвовавшим в массовых демонстрациях в 2020 году против принятия закона о национальной безопасности.

Закон стал реакцией властей Китая на протесты против законопроекта об экстрадиции — подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в Гонконге хотели в упрощенном порядке переправлять в материковую часть страны. Это вызвало новые протесты и обвинения в адрес Пекина в нарушении автономии Гонконга и прав человека. В итоге спорный законопроект отменили, но протесты на этом не прекратились.