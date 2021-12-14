Клава Кока записала песню для Авито Доставки

Обладательница премии Муз-ТВ Клава Кока создала музыкальную композицию в поддержку рекламной кампании Авито Доставки. Новый клип в рамках рекламной кампании сервиса вышел 8 декабря на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и Telegram-каналах. Также Авито готовит Tik Tok челлендж.

Креативную концепцию клипа разработали Black Star совместно с Авито. Это уникальный проект как для бренда, так и для артистки — Клава делает трек и клип с нативной интеграцией Авито. В центре сюжета — Клава Кока, которая заказывает товары с Авито Доставкой и с помощью них создает вокруг себя атмосферу праздника. Вечеринка начинается с заказа музыкальной колонки, разноцветной лампы и барабанной установки.

Затем интерьер дополняется вазой и надувным фламинго, а заканчивается ролик доставкой эффектного красного платья и появлением в кадре настоящей ламы. На протяжении всего клипа поклонники приносят Клаве посылки из пунктов выдачи и становятся участниками ее танца.

«Наш совместный проект с Авито Доставкой — это не только огромная проделанная работа, вложенное вдохновение в написание песни, но еще и невероятные съемки клипа с живой ламой! Я очень рада, что могу стать частью такого большого проекта и еще раз напомнить людям, что какая бы у нас ни была пустота в душе — главное уметь радовать себя!» — говорит Клава Кока.

«Мы решили порадовать наших покупателей, записав настоящий фит уходящего года. Спасибо Клаве за этот эксперимент. Все сложилось: самая популярная и любимая артистка записала трек для самого любимого и популярного сервиса в России. Впереди Новый год, и нам хотелось напомнить нашим пользователям, что покупать и дарить подарки своим родным и близким стало еще проще с Авито Доставкой», — комментирует Даниил Заболотный, руководитель маркетинга вертикали «Товары» в Авито.