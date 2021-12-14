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Притворившийся ВИЧ-инфицированным россиянин угнал машину у полицейского

В Кызыле мужчина угнал машину, плюнув в полицейского и заявив о туберкулезе и ВИЧ-инфекции

Фото: Telegram-канал «SHOT»

В Кызыле (Республика Тыва) задержанный за ложный вызов местный житель плюнул в лицо полицейскому, притворившись, что у него ВИЧ-инфекция и открытая форма туберкулеза, после чего, пока страж порядка умывался, угнал служебную машину. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, дежурившему полицейскому поступил вызов о том, что возле одной из многоэтажек собрались наркоманы и заставляют кого-то принимать запрещенные вещества. Когда сотрудник полиции прибыл на место, там находился только один мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что он совершил ложный вызов. Когда полицейский стал его задерживать, тот плюнул ему в глаз, а затем заявил, что смертельно болен туберкулезом и ВИЧ. Пока испуганный страж порядка умывался снегом, россиянин сел на водительское сиденье служебного автомобиля и уехал.

Позже полицейские нашли угнанную машину, однако подозреваемого в ней не было. Он сам явился в полицию спустя день после инцидента. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Елизавета Новикова
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