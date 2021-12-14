Лавров заявил о желании США развивать диалог с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с египетским телеканалом «ТеН ТВ» заявил, что, несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, об свидетельствует прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Глава ведомства добавил, что «состояние негативного конфронтационного противостояния» необходимо перевести в диалог. «При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — подчеркнул он.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Переговоры президентов стали пятыми с момента вступления Байдена в должность.

