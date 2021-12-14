Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с египетским телеканалом «ТеН ТВ» ответил на вопрос о самом трудном годе в его работе. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

Корреспондент задал ему вопрос: «Вы почти 17 лет отстаиваете интересы своей страны на международной арене. Какие годы были самые трудные для вас?» Дипломат ответил, что предпочитает смотреть вперед и не задумываться о том, какой год был самым трудным в его карьере.

«Это вопрос абстрактный. Я не задумываюсь, потому что если думать, как мне было трудно, очень сложно работать. Нам надо работать сегодня и смотреть вперед, а не назад», — объяснил Лавров.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи 7 декабря. Переговоры президентов стали пятыми с момента вступления Байдена в должность.