Дизайнеру пришлось отказаться от продажи новогодних свитеров из-за пошлой ошибки

Британский дизайнер Джон Томас (John Thomas) выпустил новогодние свитера и разглядел пошлую ошибку в рисунке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о свитшотах сине-голубого цвета с принтом в виде мелких и крупных снежинок, внутренний узор которых оказался похожим на мужские гениталии. Согласно информации издания, осознав свою ошибку, Томас отказался от продажи товара в магазинах, и вместо этого решил продать его оптовику.

Некоторое время спустя управляющий директор компании Wholesale Clearance UK Карл Бакстер (Karl Baxter) выкупил тираж из тысячи свитеров оптом. Чтобы вещи не пропали зря, он решил продавать каждый свитер за 10,99 фунтов стерлингов (1066 рублей) и направлять вырученные средства в благотворительную организацию Prostate Cancer UK, которая фокусируется на проблемах мужского здоровья.

«Наша компания приобретает избыточные товары у розничных продавцов, чтобы избежать отправки любых продуктов на свалку. В этом году мы решили взяться за эти свитера, чтобы покупатели потешили свое чувство юмора и одновременно сделали доброе дело. Средства от продаж мы направим на финансирование исследования рака простаты», — рассказал Бакстер.

В декабре 2020 года пожилая учительница обнаружила спаривающихся оленей на своем новом свитере. 53-летняя жительница английского города Ноттингем Кэролин Халлам (Carolyn Hallam) приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Примерив его дома, она заметила, что животные, изображенные на свитере, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть его на уроки в начальной школе.