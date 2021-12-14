Голикова оценила меры по борьбе с распространением омикрон-штамма в России

Российские власти своевременно приняли меры по борьбе с распространением южноафриканского штамма коронавируса омикрон. Такую оценку дала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«У нас завоз этого штамма произошел от граждан РФ, которые возвращались из ЮАР и других государств. Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали тех граждан», — заявила Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что коллективный иммунитет в России составляет 56,1 процента. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 10 декабря коллективный иммунитет составлял 55,7 процента. Таким образом, его уровень вырос на 0,4 процента за четыре дня.

Один инфицированный омикроном, по оценкам экспертов, может заразить трех и более человек в то время, как дельта — 0,8. По словам Голиковой, Россия не застрахована от дальнейшего проникновения и распространения нового штамма.