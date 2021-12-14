Германия отказалась становиться ядерной державой

Германия не была и никогда не хочет становиться ядерной державой. Об отказе властей ФРГ от намерения разрабатывать ядерное оружие заявила глава МИД страны Анналена Бербок, ее слова передает ТАСС.

«Цель для нас всех — мир без атомного оружия», — заключила дипломат. Она подчеркнула, что Германия намерена внести свой вклад в достижение этой цели как страна, которая не хочет быть ядерной державой.

При этом Бербок отметила, что не ставит под вопрос членство в НАТО и обязательства по участию Германии в обеспечении европейского «ядерного зонтика». «Этот вопрос нельзя делить на черное и белое», — добавила она. Агентство отмечает, что в 1991-м ФРГ отказалась от права разрабатывать собственное ядерное оружие, однако на территории республики размещено ядерное оружие США.

Ранее стало известно, что США готовят санкции, направленные на ограничение источников доходов Ирана на случай провала переговоров по ядерной программе Тегерана. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский президент Джо Байден поручил подготовить меры против Ирана, чтобы избежать ядерного кризиса, если дипломатическое взаимодействие не принесет значительных результатов.