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Российский офицер покончил с собой в госпитале

В подмосковном Красногорске офицер в звании капитана покончил с собой в госпитале

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В подмосковном Красногорске российский офицер, находящийся в звании капитана, покончил с собой в госпитале, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, россиянин находился в медицинском учреждении с диагнозом — гнойная рана грудной клетки.

Известно, что офицер оставил предсмертную записку. Его тело уже доставили в морг.

Ранее в Уфе 64-летняя пенсионерка попыталась покончить с собой перед зданием больницы, ее госпитализировали с ожогами.

Спасти пожилую женщину удалось с помощью огнетушителя, которым воспользовался инженер по пожарной безопасности больницы.

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Анна Щербакова
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