Россиянам назвали семь самых известных достопримечательностей Пермского края

Кунгурская ледяная пещера, памятник инопланетянину Алешеньке и надпись «Счастье не за горами»: этими и другими достопримечательностями известен Пермский край. Портал KP.RU назвал семь самых известных мест региона, которые знакомы жителям всей России.

Так, на первом месте оказалась Кунгурская ледяная пещера. Эта самая крупная гипсовая пещера на Урале, ее возраст насчитывает порядка 12 тысяч лет. Сейчас там оборудованы специальные туристические тропы, на которых можно увидеть многовековые льды, подземные озера и геологические образования.

На второй строчке расположился Белогорский Свято-Николаевский мужской миссионерский монастырь, или Уральский Афон. Обитель была учреждена 1897 году и больше столетия привлекает паломников со всей России.

Есть в Прикамье и архитектурно-этнографический музей «Хохловка» на полуострове Варнач, там собраны усадьбы прикамских купцов, архитектура коми-пермяков, православные деревянные храмы, колокольня, мельница и другие исторические постройки.

Первый памятник инопланетянину в России находится в селе Молебка Пермского края. Речь идет о гуманоиде Алешеньке — памятник из сосны сделал местный мастер Виктор Сазанов. А само село Молебка известно по всей стране как место паранормальных явлений.

Знамениты также табличка «Счастье не за горами» и Пермские ворота. Из природных достопримечательностей широкую известность имеют Усьвинские столбы — место притяжения для фотографов и создателей кино. Столбы тянутся по левую сторону от реки Усьвы. На каменных породах можно разглядеть отпечатки древних кораллов, брахиопод и другие окаменелости.