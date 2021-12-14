Ученик российской школы для трудных подростков заявил об изнасиловании

В Сургуте завели уголовное дело после заявления воспитанника закрытой спецшколы № 2 для трудных подростков об изнасиловании. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает издание Siapress.

По данным издания, инцидент в российской школе произошел летом 2021 года. Ученика, по его словам, изнасиловал выпускник спецшколы после проигрыша в карты. О случившемся мальчик рассказал родителям только сейчас, после чего они сообщили о преступлении в полицию.

После обращения было возбуждено уголовное дело по статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ. Ведется расследование. В спецшколу приехала проверка, в числе проверяющих — детский омбудсмен региона, психологи, полиция и сотрудники департамента образования.

Как сообщало издание URA.RU, директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин рассказал, что был проведен опрос и тестирование воспитанников и персонала, факт изнасилования пока не подтвердился.