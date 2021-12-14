Задержание ФСБ пытавшегося подкупить пограничников россиянина попало на видео

В Псковской области задержание сотрудниками ФСБ контрабандиста, охотившегося за секретными сведениями, попало на видео. Запись во вторник, 14 декабря, опубликовала «Псковская лента новостей».

На кадрах видно, как российские силовики подбегают к автомобилю, в котором находится подозреваемый, вытаскивают его, а затем укладывают на землю. После этого сотрудники правоохранительных органов связывают ему руки и ставят лицом к машине.

По данным издания, мужчина хотел подкупить пограничников и узнать у них информацию, составляющую гостайну. Речь идет о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы. Эти сведения он собирался использовать для контрабанды товаров.