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Задержание ФСБ пытавшегося подкупить пограничников россиянина попало на видео

ФСБ задержала в Псковской области контрабандиста, хотевшего узнать об охране границы

В Псковской области задержание сотрудниками ФСБ контрабандиста, охотившегося за секретными сведениями, попало на видео. Запись во вторник, 14 декабря, опубликовала «Псковская лента новостей».

На кадрах видно, как российские силовики подбегают к автомобилю, в котором находится подозреваемый, вытаскивают его, а затем укладывают на землю. После этого сотрудники правоохранительных органов связывают ему руки и ставят лицом к машине.

По данным издания, мужчина хотел подкупить пограничников и узнать у них информацию, составляющую гостайну. Речь идет о расстановке пограничных нарядов и расположении технических средств охраны государственной границы. Эти сведения он собирался использовать для контрабанды товаров.

Елизавета Новикова
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