Пост о споре на Рублевке стал самым популярным в Telegram за месяц

По данным сервиса аналитики мессенджера Telegram TGStat публикация канала Conspiracies о заявлении предпринимателя Павла Врублевского в ФСБ РФ про Владимира Шубина стала наиболее популярной за последний месяц. Аудитория, просмотревшая пост, составила более 1 миллиона пользователей, следует из данных сервиса.

В самой публикации изложено обращение Врублевского к ФСБ о связи Владимира Шубина с голландским журналистом Йостом Босманом. «В предыдущих постах мы писали о том, что владелец автосервиса мошенник Шубин, как оказалось, незаконно сдавал квартиру «журналисту фрилансеру из Нидерландов Йосту Босману», который нагнетает истерику против России в отношении Украины и посвятил два года жизни на помощь в написании антироссийской книги о трагедии Боинга MH-17, материалы книги используются официально и автор выступает свидетелем в процессе против России в Гааге по трагедии Боинга», — говорится в сообщении канала.

Кроме того, в публикации приведены скриншоты самого письма Врублевского, в котором тот сообщает о связи Шубина с Игорем Игильсоном. Ранее в разговоре с «Лентой.ру» сам Врублевский отмечал, что «подавал заявление, в котором отметил, среди прочего, связи автосервиса Шубина с ядерной отраслью в России».

Напомним, конфликт между Врублевским и Шубиным длится уже несколько месяцев, а его предметом стал дом в элитном загородном поселке «Николина Гора». «Лента.ру» подробно разбирала несколько эпизодов — в частности, обращения Павла Врублевского в МВД, СК РФ, а также сообщения о связи Шубина с адвокатом «банды Цапков». Кроме того, как ранее выяснила «Лента.ру» — чрезмерная конфликтность жителей Николиной Горы привела к значительному снижению стоимости недвижимости в этом районе.