В США оценили возможность размещения российских ракет в Европе

Власти США считают, что сейчас не время для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, так как это противоречит деэскалации и дипломатии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

«НАТО — оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров. Мы говорили о важности деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для шагов в противоположном направлении», — сказала она.

Ранее Псаки заявила, что США продолжают консультации с Евросоюзом, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины.