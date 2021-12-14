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Румыния заменит советские МиГ-21 американскими самолетами

Defence News: Румыния заменит советские МиГ-21 подержанными истребителями F-16

Фото: Wikimedia Commons

Министерство обороны Румынии планирует заменить оставшиеся истребители МиГ-21 советского производства американскими самолетами F-16. Подержанные истребители могут купить в Норвегии, сообщает Defence News.

Оборонное ведомство Румынии планирует приобрести 32 истребителя F-16 у Норвегии. Румынским законодателям предстоит одобрить закупку самолетов по контракту стоимостью около 454 миллионов евро.

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Румыния обсуждала покупку самолетов с несколькими странами. Соглашение с Норвегией предполагает выплату 354 миллионов евро за самолеты и 100 миллионов евро — за логистику и поставки оборудования из США.

Норвежская сторона предложила самолеты, которые выводят из эксплуатации. Королевские военно-воздушные силы Норвегии заменяют F-16 самолетами пятого поколения F-35A.

Defence News отмечает, что покупка истребителей F-16 позволит Румынии списать оставшиеся истребители МиГ-21 советского производства. Ранее часть устаревших самолетов заменили F-16, которые Румыния купила у Португалии.

В ноябре Хорватия подписала контракт на покупку французских истребителей Dassault Rafale. Самолеты из наличия Воздушно-космических сил Франции заменят МиГ-21, которые эксплуатируют хорватские ВВС.

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Даниил Иринин
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