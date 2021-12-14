Сообщение о ликвидации Росреестра опровергли

Сообщение о том, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) будет ликвидирована с 2022 года, опровергли.

Первоисточником данных выступила видеозапись, опубликованная 21 мая 2021 года на YouTube-канале «Проект Просвещение», под названием «Срочно!!! Росреестр закрывается!!! Почему?».

Автор ролика утверждает, что федеральная служба прекращает свою работу с 2022 года. Мужчина призывает зрителей снять недвижимость с учета до 31 декабря 2021 года, так как якобы со следующего года все правообладатели недвижимости и земли в России «будут признаваться безземельными арендаторами и бездомными, которые за плату арендуют жилые помещения, в которых зарегистрированы временно, до депортации». Под видео он разместил ссылку на образец заявления в Россреестр с подробной инструкцией, как его заполнить.

При этом мужчина, записавший видео, не уточняет, откуда именно ему поступили данные о том, что Росреестр закрывается с 2022 года.

Также, примечательно, что автор ролика называет себя гражданином СССР, «достойным потомком отцов и дедов, победителей, вернувшихся с войны (Великая Отечественная война — прим. «Ленты.ру») живыми». В публикации он призывает пользователей писать в заявлении, что их объекты недвижимости были зарегистрированы как личное имущество гражданина СССР в государственном реестре учетов и кадастров СССР. Однако никакого личного имущества и никакого государственного реестра в СССР не было. Они появились только после распада Советского Союза.

Также известно, что россияне не могут просто снять участок с регистрации в Росреестре. Граждане могут либо поставить участок на учет, либо изменить данные о нем. Снять граждане могут только объекты, которые были разрушены, говорится на официальном сайте ведомства.

На YouTube-канал «Проект Просвещение» подписаны 87,4 тысячи человек. На канале встречаются видео с провокационными заголовками: «Депутаты РФ будут признаны депутатами Кнессета Израиля в России», «Российская Федерация — это не государство. 1 часть» и «Рассекреченные материалы или оборотная сторона Российской Федерации».

В пресс-службе Росреестра опровергли данные о закрытии. Представители федеральной службы сообщили в Instagram, что все материалы по теме прекращения деятельности носят заведомо ложный характер. Они призвали граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.

Данные о ликвидации Росреестра не получили распространения в СМИ. Тем не менее сообщения о закрытии ведомства можно встретить в социальных сетях, например, в группах «За СССР» и «Канал Истины. Раскрытие» на «Одноклассниках» и пабликах «Совет группы граждан СССР г. Котельнич» и «Народный совет граждан СССР» во «ВКонтакте». Все сообщества разместили ссылки на видео «Проекта Просвещения».