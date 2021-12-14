Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Сообщение о ликвидации Росреестра опровергли

В Росреестре опровергли сообщение о прекращении своей работы с 2022 года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сообщение о том, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) будет ликвидирована с 2022 года, опровергли.

Первоисточником данных выступила видеозапись, опубликованная 21 мая 2021 года на YouTube-канале «Проект Просвещение», под названием «Срочно!!! Росреестр закрывается!!! Почему?».

Автор ролика утверждает, что федеральная служба прекращает свою работу с 2022 года. Мужчина призывает зрителей снять недвижимость с учета до 31 декабря 2021 года, так как якобы со следующего года все правообладатели недвижимости и земли в России «будут признаваться безземельными арендаторами и бездомными, которые за плату арендуют жилые помещения, в которых зарегистрированы временно, до депортации». Под видео он разместил ссылку на образец заявления в Россреестр с подробной инструкцией, как его заполнить.

При этом мужчина, записавший видео, не уточняет, откуда именно ему поступили данные о том, что Росреестр закрывается с 2022 года.

Также, примечательно, что автор ролика называет себя гражданином СССР, «достойным потомком отцов и дедов, победителей, вернувшихся с войны (Великая Отечественная война — прим. «Ленты.ру») живыми». В публикации он призывает пользователей писать в заявлении, что их объекты недвижимости были зарегистрированы как личное имущество гражданина СССР в государственном реестре учетов и кадастров СССР. Однако никакого личного имущества и никакого государственного реестра в СССР не было. Они появились только после распада Советского Союза.

Также известно, что россияне не могут просто снять участок с регистрации в Росреестре. Граждане могут либо поставить участок на учет, либо изменить данные о нем. Снять граждане могут только объекты, которые были разрушены, говорится на официальном сайте ведомства.

На YouTube-канал «Проект Просвещение» подписаны 87,4 тысячи человек. На канале встречаются видео с провокационными заголовками: «Депутаты РФ будут признаны депутатами Кнессета Израиля в России», «Российская Федерация — это не государство. 1 часть» и «Рассекреченные материалы или оборотная сторона Российской Федерации».

В пресс-службе Росреестра опровергли данные о закрытии. Представители федеральной службы сообщили в Instagram, что все материалы по теме прекращения деятельности носят заведомо ложный характер. Они призвали граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.

Данные о ликвидации Росреестра не получили распространения в СМИ. Тем не менее сообщения о закрытии ведомства можно встретить в социальных сетях, например, в группах «За СССР» и «Канал Истины. Раскрытие» на «Одноклассниках» и пабликах «Совет группы граждан СССР г. Котельнич» и «Народный совет граждан СССР» во «ВКонтакте». Все сообщества разместили ссылки на видео «Проекта Просвещения».

Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Экономист назвал причины резкого роста инфляции
Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России
Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции
В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной
У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей
Парфенов оценил возможность отключения в России интернета
Европейская киноакадемия объявила фильм года
Названо предназначение iPhone SE
Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки
ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter