Американский бизнес раскрыл несколько сценариев санкций США против России

США, вероятно, рассматривают сразу несколько вариантов санкционных мер против России. Об этом РИА Новости заявил президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, среди возможных сценариев может быть запрет американским компаниям работать в России. Родзянко отметил, что в таком случае им придется либо продать свой бизнес, либо закрыть его. Он подчеркнул, что, хотя такой шаг и ударит по самим США, но для экономики России эффект от подобного решения будет более мощным.

Представитель американского бизнеса также рассказал, что еще одной санкционной мерой может стать отключение России от системы SWIFT. Он добавил, что это не такая уж страшная угроза для Москвы, так как существует много альтернативных безопасных систем межбанковской коммуникации. При этом глава AmCham отметил, что все же, если отключение произойдет, то россияне запомнят это надолго.

Помимо этого, серьезной санкционной мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, так как Москва экспортирует газ и нефть за американскую валюту, заявил Родзянко. Данный шаг является маловероятным, так как доллар и сами США пострадают от него не меньше, чем Россия, если не больше, объяснил он. «Это — палка о двух концах», — резюмировал бизнесмен.

Ранее украинский экономист Александр Хмелевский оценил эффективность отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT, которое возможно из-за якобы готовящегося «вторжения» Москвы на Украину. Хмелевский назвал бессмысленным возможное отключение России от SWIFT, так как это не нанесет существенного ущерба ни экономике, ни гражданам страны.

