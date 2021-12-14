Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Американский бизнес раскрыл несколько сценариев санкций США против России

Глава AmCham Родзянко: США рассматривают ряд вариантов санкционных мер против России

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

США, вероятно, рассматривают сразу несколько вариантов санкционных мер против России. Об этом РИА Новости заявил президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.

По его словам, среди возможных сценариев может быть запрет американским компаниям работать в России. Родзянко отметил, что в таком случае им придется либо продать свой бизнес, либо закрыть его. Он подчеркнул, что, хотя такой шаг и ударит по самим США, но для экономики России эффект от подобного решения будет более мощным.

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
00:00
«Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
«Санкции — это на всю жизнь»США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения?
13 октября

Представитель американского бизнеса также рассказал, что еще одной санкционной мерой может стать отключение России от системы SWIFT. Он добавил, что это не такая уж страшная угроза для Москвы, так как существует много альтернативных безопасных систем межбанковской коммуникации. При этом глава AmCham отметил, что все же, если отключение произойдет, то россияне запомнят это надолго.

Помимо этого, серьезной санкционной мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, так как Москва экспортирует газ и нефть за американскую валюту, заявил Родзянко. Данный шаг является маловероятным, так как доллар и сами США пострадают от него не меньше, чем Россия, если не больше, объяснил он. «Это — палка о двух концах», — резюмировал бизнесмен.

Ранее украинский экономист Александр Хмелевский оценил эффективность отключения России от международной межбанковской системы платежей SWIFT, которое возможно из-за якобы готовящегося «вторжения» Москвы на Украину. Хмелевский назвал бессмысленным возможное отключение России от SWIFT, так как это не нанесет существенного ущерба ни экономике, ни гражданам страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России нашли новый способ борьбы с безработицей
Названы главные проблемы нового года
Скрывавшаяся после кражи миллионов из российского банка кассирша сдалась
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Завершено следствие по первому делу бывшего замдиректора ЦЭНКИ
Жириновский дал прогноз на начало боевых действий на Украине
В ВОЗ рассказали об ожиданиях в связи с распространением омикрон-штамма
Московская биржа установила антирекорд
71-летняя женщина раскрыла хранимый всю жизнь секрет и удивила пользователей
В России заявили о превосходстве над беспилотником Bayraktar
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter