В Европе захотели реформировать Шенгенскую зону

Европейская комиссия (ЕК) предложила реформировать Шенгенское пространство с учетом уроков пандемии коронавируса, а также миграционного кризиса на границе стран Евросоюза и Белоруссии. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Еврокомисии.

«Предлагаемые изменения нацелены на усиление координации внутри ЕС, позволят государствам получить улучшенные инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», — говорится в тексте документа.

В контексте миграционного кризиса наподобие ситуации, сложившейся на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, Еврокомиссия предлагает сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС, а также рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Кроме того, странам Евросоюза заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, наладить более эффективное сотрудничество между органами правопорядка в приграничных зонах — это позволит депортировать незаконных мигрантов не за пределы ЕС, а в ту европейскую страну, из которой непосредственного прибыл нарушитель.

Также члены ЕК предложили свести к минимуму введение каких-либо ограничений на передвижения внутри Шенгенской зоны. С 2015 года ряд стран ЕС вводили временный контроль на границах внутри Шенгена из-за миграционного кризиса 2015 года, террористических угроз и пандемии коронавируса. ЕК предложила упорядочить данную процедуру и вводить подобные ограничения общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе.

«Согласно нашим сегодняшним предложениям, мы будем следить за тем, чтобы ограничения на границах были лишь крайней мерой, вводились после проведения общей оценки ситуации и только на необходимый срок», — заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа инициировать реформу Шенгена. По его словам, первым приоритетом станет введение политического управления Шенгена, подобного тому, которое существует в зоне евро. Вторым приоритетом Макрон назвал создание механизма экстренной поддержки европейских границ на случай кризиса.

