Пострадавшие от пыток российских полицейских отсудили тысячи евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсации жертвам пыток в правоохранительных органах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

11 россиян обратились в ЕСПЧ с жалобами на жестокое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые подвергли их истязаниям ради признательных показаний, на основании которых пострадавшие были необоснованно осуждены за участие в незаконных вооруженных формированиях и преступления террористического характера на Северном Кавказе. За пережитые издевательства ЕСПЧ присудил каждому из 11 пострадавших по 52 тысячи евро.

Заявителей задерживали в Москве, Дагестане и Чечне по надуманным обвинениям с 2009 по 2017 год. Силовики пытали их с применение тока, избивали, обливали водой и угрожали сексуальным насилием. Одна из жертв была изнасилована шваброй. Речь идет о жителе Махачкалы Абуталибе Шахруеве. В июле 2017 года сотрудники центра противодействия экстремизму «Э» МВД прикрепляли ему к пальцам рук и ног, мочкам ушей провода и били током, надевали нему а голову пакет, а затем использовали швабру, чтобы выбить признания в участии в незаконных вооруженных формированиях.