Из больницы выписан один из пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы

Из московской больницы выписан один из пострадавших в результате стрельбы в МФЦ 7 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «112».

35-летний Евгений Кондратьев был госпитализирован с огнестрельным ранением правого предплечья. Его состояние врачи оценивали как средней тяжести. Сейчас он находится дома.

45-летний отставной подполковник Сергей Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали.

Глазов рассказал полицейским, зачем изготовил пистолет и почему расстрелял людей. Мужчина заявил, что оружие ему было нужно для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Беспорядочный огонь по посетителям МФЦ Глазов объяснил тем, что считал окружающих верящими в коронавирус.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Глазов признал вину.