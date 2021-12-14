Названы альтернативные способы получения визы США

Названы четыре европейские страны, где с декабря 2021 года официально разрешено принимать заявления от россиян на получение американских туристических виз категории В1 и B2. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на данные компании «Круизный дом».

Так, граждане РФ могут обратиться в консульства Венгрии, Польши, Германии и Италии. Слоты для записи появились на сайтах диппредставительств США в Варшаве, Кракове, Будапеште, Берлине и Риме. Однако отмечается, что количество свободных мест ограничено, а сроки рассмотрения документов могут быть увеличены из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

Ранее в октябре Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities). К данной категории относятся граждане стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В результате россияне вынуждены искать альтернативные способы подачи документов.