Пассажиры выполнили сложный акробатический трюк в самолете и удивили публику

Странные действия пассажиров в самолете попали на видео и удивили пользователей в сети. Видеозапись происходящего опубликовали в Instagram-аккаунте @passengershaming, который делится забавными ситуациями в воздушных судах.

На размещенном в сети ролике видно, как двое туристов расположились в проходе между рядами кресел и начали выполнять сложный акробатический трюк: мужчина, лежа спиной на полу, поднял спутницу на вытянутых ногах в воздух без помощи рук, тем самым удерживая ее на весу — в этот момент женщина вытянула все тело в одну линию, параллельно партнеру, и балансировала на его ступнях.

Пользователи сети оценили видеозапись и оставили ироничные комментарии под постом. «Я никогда не видел, чтобы турбулентность так плохо влияла на людей», «Почему я не могу сидеть без маски в самолете, а кому-то можно крутить других на ногах?», «Страшно представить, что они делают дома наедине», «Только мне ситуация кажется дико смешной?» — написали они.

Ранее пассажир во время полета снял на камеру смутивший его поступок попутчика и поделился им в сети. На опубликованном снимке запечатлено, как неизвестный мужчина закинул босые ноги на соседний подлокотник.