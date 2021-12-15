У звезды «Горько!» диагностировали сотрясение мозга после катания на «ватрушке»

У российской актрисы Юлии Александровой диагностировали сотрясение мозга после катания на «ватрушке». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

39-летняя звезда фильма «Горько!» попала в больницу, так как вылетела с горки и ударилась головой об лед. «Потеряла сознание. Слава Богу, нет кровотечения, и не треснул череп. Будьте осторожны! Будьте здоровы», — написала артистка.

Александрова известна по таким фильмам и сериалам, как «Папа», «Зона», «Сказочный патруль», «Самый лучший день», «Все умрут, а я останусь» и «Звоните Ди Каприо».

В 2019 году на канале «Россия 1» вышел репортаж об опасности тюбинга. В нем говорилось, что «ватрушка» может разогнаться до 85 километров в час. Той зимой по всей России были зафиксированы сотни случаев, когда граждане, катаясь на тюбах с горок, получали травмы различной степени тяжести; кроме того, упоминались и летальные случаи. Так, сообщалось о жительнице Перми, которая при спуске на «ватрушке» ударилась о дерево, впала в кому и умерла.