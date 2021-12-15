Виктория Боня намекнула на предстоящую свадьбу

Бывшая участница проекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом. Соответствующее фото появилось в Instagram-сторис знаменитости.

«Ну что, можете поздравить меня», — намекнула на предстоящую свадьбу телеведущая. Других подробностей по поводу возможной помолвки Боня не раскрывает.

По информации StarHit, 42-летняя звезда еще ни разу не была замужем. Ее связывали длительные отношения с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом, от которого она родила дочь Анжелину. Однако свадьба пары так и не состоялась, в 2017-м возлюбленные расстались, сохранив дружеские отношения.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на лицемерие одного из участников проекта «Звезды в Африке». «На площадке у меня не было ни с кем конфликтов, которые могли выйти за рамки проекта, но позже, когда мы приехали в Москву, и я увидела шоу, меня очень удивило поведение одного участника — я не люблю лицемерие, особенно когда это качество проявляется у мужчины», — поделилась телеведущая.