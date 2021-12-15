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Вышибала пожаловался на хватающих его за ягодицы посетительниц бара

Вышибала в баре: женщины каждую ночь хватают меня за ягодицы и расстегивают одежду

Фото: @charliejeer

Житель британского города Кентербери, работающий вышибалой в баре, пожаловался на домогательства, которые ему приходится терпеть во время работы. Об этом пишет издание Daily Mail.

В серии видео для TikTok, набравших более миллиона просмотров, 19-летний Чарли Джир рассказал, что посетительницы бара постоянно хватают его за ягодицы, щупают его половые органы и расстегивают молнию на его одежде.

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По словам Джира, он знал о существовании такой опасности, но не думал, что домогательства будут настолько регулярными. Женщины пристают к нему во время каждого дежурства, иногда до десяти раз за ночь.

Я не чувствую себя жертвой, потому что, будучи охранником, в определенной степени контролирую ситуацию. Со мной работают другие люди, это происходит перед камерами видеонаблюдения. Если меня хватает женщина, мне хватит сил, чтобы заставить ее отцепиться. Но в то же время такие прикосновения нежелательны

Чарли Джирвышибала

Ранее сообщалось, что австралийские порноактеры Люк Дин, Люси Би и Райан Джеймс посоветовали своим зрителям не подражать увиденному на экране. По их словам, секс в порно в большей степени отражает то, что физически возможно снять на определенной площадке, а не то, что приятно участникам.

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Олег Парамонов
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