Вышибала пожаловался на хватающих его за ягодицы посетительниц бара

Житель британского города Кентербери, работающий вышибалой в баре, пожаловался на домогательства, которые ему приходится терпеть во время работы. Об этом пишет издание Daily Mail.

В серии видео для TikTok, набравших более миллиона просмотров, 19-летний Чарли Джир рассказал, что посетительницы бара постоянно хватают его за ягодицы, щупают его половые органы и расстегивают молнию на его одежде.

По словам Джира, он знал о существовании такой опасности, но не думал, что домогательства будут настолько регулярными. Женщины пристают к нему во время каждого дежурства, иногда до десяти раз за ночь.

Я не чувствую себя жертвой, потому что, будучи охранником, в определенной степени контролирую ситуацию. Со мной работают другие люди, это происходит перед камерами видеонаблюдения. Если меня хватает женщина, мне хватит сил, чтобы заставить ее отцепиться. Но в то же время такие прикосновения нежелательны Чарли Джир вышибала

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