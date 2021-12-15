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Си Цзиньпин заявил о вмешательстве стран в дела России и КНР и предложил выход

Си Цзиньпин предложил России совместно с КНР защищаться от вмешательства других стран

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Некоторые страны под предлогом защиты демократии и прав человека вмешиваются в дела Китая и России, попирая международное право. Об этом в ходе разговора с российским президентом Владимиром Путиным заявил лидер КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Председатель КНР рассказал о выходе из ситуации и предложил, чтобы Россия и Китай предпринимали больше совместных действий «для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон».

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков раскрыл подробности беседы двух глав государств. По его словам, диалог Путина и Си Цзиньпина проходил в позитивном ключе, лидеры двух стран обсудили все проблемы двусторонних отношений и международной повестки дня.

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Виктория Кондратьева
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