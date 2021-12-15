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Раскрыты подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента Ушаков: разговор Путина и Си Цзиньпина проходил в позитивном ключе

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи обсудили все проблемы двусторонних отношений и международной повестки дня. Помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков раскрыл подробности беседы двух глав государств, передает ТАСС.

По его словам, диалог Путина и Си Цзиньпина проходил в позитивном ключе. «Главное, что так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — отметил Ушаков.

Помощник президента указал на высокую оценку лидерами государств уровня двусторонних отношений. Ушаков рассказал, что Си Цзиньпин образно оценил отношения как превосходящие статус стратегических.

Ранее во время переговоров с Путиным лидер КНР поблагодарил собеседника за поддержку Китая и заявил, что отношения между странами «демонстрируют крепкую жизнеспособность». Он отметил, что мир вступил в период «турбулентности и больших перемен».

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Анжелика Бережная
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