Дедушка случайно убил внучку во время семейного путешествия

Дедушка буксировал семейный автофургон в кемпинге и случайно убил внучку, наехав на нее. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что происшествие произошло 12 мая, однако расследование гибели девочки закончилось только сейчас. Так, чета местных британских туристов Гордон (Gordon) вместе с годовалой дочкой и родителями отправилась в недельное семейное путешествие на полуостров Лизард в графстве Корнуолл.

В кемпинге в первый день поездки дедушке семейства понадобилось отбуксировать автофургон — когда он начал движение, он не заметил стоявшую позади внучку, которая, как сообщается, играла, прыгая по лужам. Полученные от удара травмы головы и груди оказались настолько серьезными, что ребенок почти мгновенно скончался, несмотря на то, что ему была оказана экстренная медицинская помощь.

Дедушка девочки заявил, что перед движением проверил обзор в зеркалах заднего вида, однако, по данным следствия, он не смог вовремя заметить внучку из-за ее маленького роста.

Ранее в ноябре туристка решила отсудить у туроператора более 55 миллионов рублей после гибели мужа во время отдыха — в один из дней отпуска мужчина пошел на занятие снорклингом и присоседился к группе пловцов с продвинутым уровнем, которые занимались на большой глубине. Позже его обнаружили плавающим на поверхности воды лицом вниз и без движения.