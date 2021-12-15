Президент России Владимир Путин рассказал о наращивании динамики строительства новых школ и реализации большой программы капремонта и технического оснащения действующих учреждений. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

В среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что за три года в 78 регионах страны ввели в эксплуатацию 271 школу на 177 тысяч мест. По его словам, до конца 2024 года будет построено еще 1300 зданий. Он также уточнил, что в ближайшие пять лет реализуется программа капремонта и технического обновления действующих школ, в которую войдут 7300 зданий.

«Что касается педагогического состава, более 800 тысяч учителей и 100 тысяч кураторов в колледжах и техникумах имеют доплаты за классное руководство», — сказал российский лидер и подчеркнул, что работа учителей и наставников имеет колоссальное значение для воспитания молодежи, а значит, и для будущего России.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что Минпросвещения и партия «Единая Россия» создадут единый центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества. В следующие два года будет отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД).