Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рассказал о наращивании динамики строительства новых школ

Президент РФ Путин: до конца 2024 года будет построено еще 1300 школ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин рассказал о наращивании динамики строительства новых школ и реализации большой программы капремонта и технического оснащения действующих учреждений. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

В среду, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства отметил, что за три года в 78 регионах страны ввели в эксплуатацию 271 школу на 177 тысяч мест. По его словам, до конца 2024 года будет построено еще 1300 зданий. Он также уточнил, что в ближайшие пять лет реализуется программа капремонта и технического обновления действующих школ, в которую войдут 7300 зданий.

«Что касается педагогического состава, более 800 тысяч учителей и 100 тысяч кураторов в колледжах и техникумах имеют доплаты за классное руководство», — сказал российский лидер и подчеркнул, что работа учителей и наставников имеет колоссальное значение для воспитания молодежи, а значит, и для будущего России.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что Минпросвещения и партия «Единая Россия» создадут единый центр по контролю за программой капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества. В следующие два года будет отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело
Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов
Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки
Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России
Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети
Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели
Пятилетняя россиянка съехала на тюбинге с горы и попала под электричку
Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов
В московском ЖК упал лифт с ребенком
Нейросети научились прятать вредоносное ПО
Телефонные мошенники обокрали российского миллиардера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter