В Москве почти 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

По словам начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяны Дмитриевой, в беседе с журналистами поднимался вопрос о несоответствующем поведении мигрантов.

«Могу сказать, что в Москве в отношении порядка 400 человек, которые участвовали в таких мероприятиях, приняты меры административного воздействия. Вынесено решение о нежелательности их пребывания в РФ, они депортированы и въезд в Россию им закрыт на 40 лет. Практически они в РФ не въедут», — отметила она.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что мигранты, которые нарушают российское законодательство, должны высылаться из страны.