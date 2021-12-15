В МИД России прокомментировали план по дерусификации школ в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала план властей Эстонии по дерусификации школ в республике. Об этом она высказалась на еженедельном брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, запрет на получение образования на родном языке является не чем иным, как «насильственной ассимиляцией русских детей» со стороны руководства Эстонии.

Ранее сообщалось, что эстонское Министерство образования представило план полной дерусификации школьного образования в стране. Согласно ему, к 2035 году во всех школах, финансируемых государством, обучение будет вестись исключительно на эстонском языке.

До этого президент Эстонии Алар Карис называл невозможным отказ от преподавания на русском языке и раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование в республике. По его словам, такая политика будет «немного попахивать дискриминацией».