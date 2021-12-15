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Лидеры ЕС поднимут вопрос об обязательной вакцинации

Главы Евросоюза могут обсудить на саммите 16 декабря вопрос об обязательной вакцинации

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

На саммите Европейского союза, который пройдет 16 декабря, лидеры стран-членов ЕС могут обсудить проблемы, связанные с пандемией коронавируса, и вопросы обязательной вакцинации и ревакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Можно ожидать, что такая тема будет поднята. Это вопрос, который находится в зоне ответственности стран-членов, конечно, обмен мнениями по этой теме вполне ожидаем», — сказал высокопоставленный европейский источник.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что в ходе саммита лидеры ЕС намерены обсудить ситуацию на белорусско-польской границе, а также опасения по поводу эскалации на границе России и Украины. Кроме того, представители стран Европы обсудят борьбу с дезинформацией, рост цен на энергоносители и их влияние на граждан ЕС и бизнес.

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Анжелика Бережная
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